2019-02-19T14:43:33+03:00
Общество

«Кровотечения и тошнота»: у детей Сибая ухудшается здоровье

Обеспокоенные родители уже не знают, куда обращаться
Эльвина АПАРИНА
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Жители башкирского Зауралья в социальных сетях жалуются на ухудшение здоровья своих детей. У 13-летнего ребенка местного жителя Наиля часто идет кровь из носа, сообщает «UfaCityNews.ru».

Педиатр посоветовала лишь носить маску и поменьше быть на открытом воздухе.

- А ещё сказала, что к ней каждый третий пациент обращается с подобными симптомами, — говорит Наиль.

Подростка освободили от занятий в школе по справке и отправили к родственникам в Исянгулово, где симптомы исчезли уже через два дня.

На состояние шестилетней дочери пожаловалась и Юлия Овсянникова.

- Постоянно идёт кровь из носа, до этого ничего подобного не было, проходим курс лечения, но он не помогает, - пишет женщина.

Однако исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин данную информацию опровергает.

- На месте постоянно находится бригада врачей, в том числе аллергологи, пульмонологи, ЛОР-специалисты, — сказал Забелин. — На сегодняшний день какого-либо учащения обращения детей к узким специалистам нет. Случаев обращаемости с носовыми кровотечениями не было. Наоборот, идёт спад числа обращений, и уже уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сибае ниже, чем в целом по республике. У нас электронная очередь, и на сегодня очередей к врачам нет. В коридорах больниц установлены онлайн-камеры, по ним видно, что никакого столпотворения людей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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