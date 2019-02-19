К 100-летию Башкирии власти закупят сувениров на 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-19T11:18:17+03:00

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В Башкирии на празднование 100-летия со дня образования республики закажут сувенирную традицию. На это будет потрачено шесть миллионов рублей. Тендер на оказание услуг появился на сайте госзакупок.

Планируется изготовить 95 информационных брендированных плакатов, тысячу блокноты, приглашений, именных карточек, серебристых ручек с золотыми декорациями, 200 портфелей из натуральной кожи с логотипом «1919-2019» и гербом республики и 800 из искусственной кожи.

Аукцион проведут 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU