2019-02-20T06:24:49+03:00
Экономика

На отлов бездомных животных в Уфе потратят 8 млн рублей

Исполнителю разрешили принимать «летающий шприц»
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии на отлов бездомных животных потратят 8 млн рублей. Такую заявку разместило Минэкономразвития РБ по заказу Управления коммунального хозяйства и благоустройства города.

Сообщается, что исполнитель будет обязан в течение года отлавливать «бездомышей» по заявкам горожан и содержать их. Ему разрешается использовать «летающий шприц» или дротик с транквилизатором. Убивать животное на улице категорически запрещено.

Отметим, что, несмотря на установленные правила отлова безнадзорных животных, в Башкирии довольно жестоко расправляются с псами. Жители региона часто замечают убитых собак на улицах города. Коммунальщики зачастую даже не убирают тела зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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