Бывший замначальник отдела МВД в Башкирии пойдет под суд за вымогательство денег у сослуживца

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-19T11:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии перед судом предстанет бывший замначальник оперативного отдела МВД. Его обвиняют по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как сообщили в прокуратуре, в августе прошлого года полицейский узнал, что дочь его бывшего сослуживца поступила на платное отделение Института права БашГУ. Тогда тот предложил ему перевести ее на бюджетное отделение за 450 тысяч рублей. Указанную сумму он обещал передать должностным лицам вуза.

Через несколько месяцев он снизил запрошенную сумму до 300 тысяч рублей и сообщил, что в случае её неполучения студентка не сможет сдать экзамены и будет отчислена из университета. На самом деле уже бывший страж порядка не мог повлиять на решение данного вопроса и планировал похитить деньги.

О незаконных действия экс-сослуживец сообщил в ФСБ. Мужчину задержали с поличным при получении 200 тысяч рублей.

- Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления. Он был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе МВД по Башкирии также прокомментировали ситуацию:

- В отношении сотрудника полиции, обвиняемого в покушении на мошенничество была проведена служебная проверка. По ее результатам он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU