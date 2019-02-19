2019-02-19T14:08:55+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина зарезал зятя за то, что тот ударил его дочь

Преступление произошло в Иглинском районе
Эльвина АПАРИНА
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61-летнего уфимца подозревают в убийстве зятя. Мужчину взяли под стражу по статье 105 УК РФ (убийство).

Известно, что рано утром 16 февраля в полицию поступило сообщение, что в Иглинском районе 39-летний мужчина покончил с собой. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые сразу же исключили версию суицида и установили, что смерть носит криминальный характер.

Как сообщили в следкоме, погибший вместе со своей женой и ее отцом ночью 16 февраля выпивали алкоголь. В какой-то момент супруги поругались, и муж ударил жену. Отец женщины решил вступиться за дочь, и между мужчинами завязалась драка, во время конфликта тесть схватил кухонный нож, погнался за зятем и нанес ему один удар в шею. Тот погиб на месте. Затем злоумышленник вытер нож и убрал его на кухню, а после вызвал полицию. Его дочь не знала, что произошло, поскольку раньше ушла в свою комнату.

- В ходе осмотра места происшествия мужчина не смог придумать свою версию произошедшего и сознался в содеянном, - сообщили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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