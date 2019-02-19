2019-02-19T10:37:52+03:00
Общество

Через неделю уфимские подъезды начнут готовить к ремонту

Работы развернутся с 15 апреля
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В столице Башкирии начали готовить подъезды к ремонту, об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии сегодня, 19 февраля.

Всего планируется привести в порядок 1600 подъездов в 548 домах городах. На эти цели, напомним, выделено 454 миллиона рублей.

В общей сложности в Башкирии отремонтируют 26 тысяч подъездов, 4000 из которых — в этом году. Ремонт начнут делать уже 15 апреля, а завершить его планируют к 1 ноября.

Планируется провести ремонт ступеней, установку под козырьком энергосберегающих светильников, ремонт полов, покраску стен и потолков и другие работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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