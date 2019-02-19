В Башкирии молодая семья с ребенком чудом спаслась благодаря пожарному извещателю

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-19T09:38:42+03:00

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В ночь на 19 февраля в деревне Старобабичево Кармаскалинского района загорелся жилой бревенчатый дом. В нем проживала семья с грудным ребенком. К счастью, в доме был установлен автономный пожарный извещатель, который вовремя сработал и подал сигнал для эвакуации жильцов.

Молодая мать взяла ребенка, завернула его в одеяло и покинула горящее здание через веранду охваченную огнем. Годовалый малыш не пострадал, сейчас он находится у бабушки, а вот мама получила ожоги. Ее доставили в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

В МЧС отметили, что данное недорогое устройство уже не раз спасало жизни людей от опасной огненной стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU