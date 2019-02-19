2019-02-19T08:15:12+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке столкнулись автобус и иномарка, пострадал один человек

ДТП произошло рано утром
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Сегодня, 19 февраля, рано утром на перекрестке улицы Волочаевской и проспекта Октября в Стерлитамаке столкнулись автобус «Луидор» под управлением 47-летнего местного жителя и иномарка «Тойота Ист», за рулем которой находилась 56-летняя женщина.

Удар был такой силы, что автобус опрокинулся. Как сообщили сотрудники дорожной полиции, в аварии пострадал один из пассажиров общественного транспорта. Как произошло ДТП, пока неизвестно.

- Обстоятельства аварии уточняются, начато разбирательство, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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