В Стерлитамаке столкнулись автобус и иномарка, пострадал один человек
ДТП произошло рано утром
фото: ГИБДД по РБ
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Сегодня, 19 февраля, рано утром на перекрестке улицы Волочаевской и проспекта Октября в Стерлитамаке столкнулись автобус «Луидор» под управлением 47-летнего местного жителя и иномарка «Тойота Ист», за рулем которой находилась 56-летняя женщина.
Удар был такой силы, что автобус опрокинулся. Как сообщили сотрудники дорожной полиции, в аварии пострадал один из пассажиров общественного транспорта. Как произошло ДТП, пока неизвестно.
- Обстоятельства аварии уточняются, начато разбирательство, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.
фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU