2019-02-19T07:31:02+03:00
Общество

В мэрии Уфы накажут виновных в обрушении снега на детей

Салават Хусаинов пообещал провести проверку
Рустем АХУНОВ
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В мэрии Уфы усилят контроль над очисткой крыш домов от снегаВ мэрии Уфы усилят контроль над очисткой крыш домов от снегаФото: Артем КИЛЬКИН
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В мэрии Уфы проведут проверку, в ходе которой выяснят, кто виновен в обрушении снега на двух детей.

Напомним, что 17 февраля снег с крыши дома обрушился сразу на двух уфимских школьников. К счастью, все обошлось без серьезных последствий, однако помощь медиков ребятам понадобилось, но позже их отпустили домой.

- Мы должны обезопасить жителей города. По каждому случаю травмирования проводим внутреннее расследование и служебную проверку. По уже случившемся фактам меры приняты, - объяснил заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов.

В мэрии также пообещали усилить контроль над очисткой крыш и кровель домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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