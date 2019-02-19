Под Уфой спасли 94-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-19T07:13:08+03:00

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В Уфимском районе спасатели пришли на помощь 94-летней бабушке, упавшей в запертой квартире.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, неприятная история произошла в деревне Ягодная поляна, что в Уфимском районе Башкирии вечером в минувшее воскресенье. Спасателям сообщили, что в одной из запертых квартир в ловушке оказалась 94-летняя бабушка. Пенсионерка упала, и не могла самостоятельно встать на ноги.

Прибывшие на место спасатели аккуратно вскрыли входную дверь и помогли бабушке подняться. Пострадавшую немедленно передали медикам, прибывшим вместе с аварийной службой. Сейчас пенсионерка находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU