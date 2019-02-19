Радий Хабиров о министерстве ЖКХ Башкирии: Абсолютно недееспособная команда

СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-19T06:30:15+03:00

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Радий Хабиров на минувшем оперативном совещании открыто отчитал министра ЖКХ Башкирии.

Началось все из-за того, что в министерстве не смогли должным образом скоординировать работу ведомства «в поле» - сейчас республика должна вовсю готовиться к ремонту подъездов многоквартирных домов.

Оказалось, что некоторые главы муниципалитетов решили не ходить на встречи с жильцами, на которых они должны были обсудить, что конкретно и когда будут ремонтировать в их домах. Всего на программу намеренно потратить не менее 1,5 миллиарда рублей.

- Как можно управлять процессами, есть человек не понимает, что это такое? Может вы им команды не так даете? Абсолютно недееспособная команда министерства ЖКХ, - заключил Хабиров.

Напомним, что сейчас обязанности министра ЖКХ Башкирии исполняет Михаил Киреев, ранее работавший с Хабировым на похожей должности в Красногорске.

ИСТОЧНИК KP.RU