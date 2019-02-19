2019-02-19T06:07:23+03:00
Общество

В Уфе педиатры изменили график работы из-за карантина

В городе высокий уровень заболеваемости гриппом
Рустем АХУНОВ
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В Уфе педиатры выйдут на новый график работы из-за гриппаВ Уфе педиатры выйдут на новый график работы из-за гриппаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Уфимские педиатры вышли на новый график работы из-за высокой заболеваемости вирусами гриппа и ОРВИ.

По данным портала «Башинформ», заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения Башкирии превышает эпидемический порог на 56%. Чаще всего на минувшей неделе стали болеть взрослые – на 62%, школьники – на 38% и дети от 3 до 6 лет – на 16%.По данным на 18 февраля всего в Башкирии зарегистрировано 37,8 тысяч заболевших. Более 60% от общего числа – дети.

В Уфе за помощью медиков обратились 12 тысяч человек. 6,3 тысяч из них дети. По этой причине по будням педиатры будут принимать своих пациентов до 21 часа, а по выходным до 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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