2019-02-18T19:22:45+03:00
Происшествия

В Уфе под суд пойдут 11 наркоторговцев, у которых изъяли 15 кг наркотиков

Банда действовала в нескольких регионах страны
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшее время в Уфе перед судом предстанут 11 человек в возрасте от 20 до 45 лет. Всех их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, свою работу группа начала еще в 2014 году.

Организатор наркобанды продавал через интернет-магазин наркотики в Башкирии, Свердловской и Новосибирской областях. Они занимались так называемым «бесконтактным» сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки.

В 2017 году сотрудники правоохранительных органов раскрыли группу. Полицейские изъяли у обвиняемых 15 кг синтетических наркотиков и оборудование для их фасовки.

Совсем скоро уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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