Власти Сибая оспорили решение суда о плохой работе с населением по смогу

СЕГОДНЯ 18:36 2019-02-18T18:36:08+03:00

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Сегодня, 18 февраля, стало известно, что власти столицы башкирского Зауралья подали апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии. Городская администрация не согласилась с решением первой инстанции, согласно которому, чиновников привлекли к ответственности за несвоевременное оповещение горожан о превышении ПДК вредных веществ.

По версии мэрии Сибая, суд не принял во внимание тот факт, что городские власти, якобы, поначалу и не знали, откуда в городе смог. Поначалу все грешили на тлеющие торфяники в поселке Золото, затем – на завод буровых реагентов.

-12 декабря стала известна настоящая причина запаха. В Сибайском карьере под землей тлеет руда, в результате ее окисления выделяется диоксид серы. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очагов окисления, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации утверждают, что как только стало известно, откуда идет удушающий смог, чиновники тут же наладили работу по оповещению населения: через сайт мэрии и социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU