В Уфе из-за схода снега с крыш пострадали двое детей
В минувшее воскресенье, 17 февраля, в башкирской столице произошло два случая схода снега с крыши, в результате которых пострадали маленькие дети. Сначала снег с крыши многоэтажки рухнул на второклассника на улице Транспортная, затем аналогичный случай произошел на улице Кольцевой. Там пострадала 10-летняя девочка.
Как сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии, в обоих случаях детям оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас обстоятельства двух ЧП проверяют уфимские следователи: по данному факту начата доследственная проверка.
- В настоящее время следователям предстоит опросить очевидцев и сотрудников управляющих компаний, установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, - сообщает следком по Башкирии.
В дальнейшем следователи примут соответствующее решение. Если вина управляющих компаний будет доказана, то проверка для них рискует превратиться в уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU