В Уфе из-за схода снега с крыш пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-18T17:18:55+03:00

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В минувшее воскресенье, 17 февраля, в башкирской столице произошло два случая схода снега с крыши, в результате которых пострадали маленькие дети. Сначала снег с крыши многоэтажки рухнул на второклассника на улице Транспортная, затем аналогичный случай произошел на улице Кольцевой. Там пострадала 10-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии, в обоих случаях детям оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас обстоятельства двух ЧП проверяют уфимские следователи: по данному факту начата доследственная проверка.

- В настоящее время следователям предстоит опросить очевидцев и сотрудников управляющих компаний, установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, - сообщает следком по Башкирии.

В дальнейшем следователи примут соответствующее решение. Если вина управляющих компаний будет доказана, то проверка для них рискует превратиться в уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU