2019-02-18T15:30:52+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают пропавшую 32-летнюю Анастасию Васильеву

Женщина нуждается в медицинской помощи
Яна Базекина
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Анастасия Васильева пропала еще 11 февраляАнастасия Васильева пропала еще 11 февраля
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 32-летнюю жительницу села Бижбуляк Анастасию Васильеву. Женщина пропала 11 февраля: ушла из дома, но обратно так и не вернулась. Родственники немедленно забили тревогу, ведь Анастасия нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо. Они обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 160-165 см, телосложение худощавое, волосы темные короткие, глаза зелено-голубые.

Была одета: белый пуховик до колен, синие джинсы, высокие черные зимние сапоги, темно-синяя шапка со стразами.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просьбы сообщить по номеру 8(927)324-13-40 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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