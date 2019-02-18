В Башкирии экс-председателя сельхозпредприятия осудят за невыплату сотрудникам зарплаты

СЕГОДНЯ 20:00 2019-02-18T20:00:21+03:00

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Прокуратура Илишевского района утвердила заключение по уголовному делу в отношении экс-председателя сельхозпредприятия. Мужчина обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам, присвоении и растрате вверенного имущества, и злоупотреблении полномочиями.

Как выяснилось в ходе следствия, с 2016 по 2017 годы восемь работников предприятия больше двух месяцев не получали зарплату – общий долг перед ними составил более 300 тысяч рублей. В течении следующих трех месяцев зарплата выдавалось частично, в итоге долг вырос до полумиллиона. А вот сам председатель в личных интересах заключал сделки с собой и своими родственниками договоры аренды и ремонта сельскохозяйственной техники и транспорта на общую сумму более 1,5 миллионов рублей. Кроме того, предприимчивый руководитель присвоил 15 тысяч личных средств агрофирмы, еще на 10 тысяч продал автозапчасти, но вырученные деньги положил в собственный карман.

- Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в Илишевский районный суд, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. – Ранее через суд была погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU