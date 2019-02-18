Под Уфой произошло серьезное ДТП: пострадали женщина с маленьким ребенком

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-18T14:19:13+03:00

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Сегодня, 18 февраля, под Уфой, возле микрорайона «Сосны», произошло серьезное ДТП. На повороте столкнулись две иномарки – «Дэу Матиз» и «Хендай». Очевидцы рассказали, что «Хендай» влетел прямо в бок «Матиза» со стороны переднего пассажирского сиденья.

- Пострадали водительница «Матиза» и ее дочка около трех лет, - рассказал очевидец аварии. – Обе в сознании, вроде как сотрясение только получили. А вот скорую помощь не дождались, на попутной машине их отвезли в больницу в Уфе. Надеюсь, с ребенком все будет в порядке.

Каких-либо официальных комментариев от ГИБДД Башкирии пока не поступало. Информация об аварии сейчас уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU