2019-02-18T14:53:13+03:00
Общество

Жителей Башкирии ждет ранняя весна

В марте будет солнечная и «плюсовая» погода
Эльвина АПАРИНА
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Еще не закончилась зима, как жители Башкирии задаются вопросом – а не опоздает ли в регион весна? Точных дат прихода тепла, конечно же, пока нет. Однако некоторые предположения уже опубликованы.

Обычно тепло приходит в Башкирию в конце марта, но эта история не про текущий год. По прогнозам Гидрометцентра, в этот раз в регион рано придет весеннее тепло.

Первый «плюс» ожидается уже 8 марта, именно в этот день прекрасное время года вступит в свои права. Температура воздуха составит +1 градус, на небе не будет ни облачка, ожидается солнечная погода. С этого дня температура в столице будет плавно расти. Правда, выпадет и снег, а 10-го марта и вовсе пойдет снег с дождем. С 15-го марта осадки прекратятся, и ожидается стабильный «плюс» днем. Правда, ночи останутся такими же холодными – столбик термометра опустится до -10 градусов, в середине месяца будут заморозки.

Разумеется, что это только предположительный прогноз. Какой будет весна, во многом зависит от зимы, которая, между прочим, еще не закончилась. Мало ли, студеная пора захочет задержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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