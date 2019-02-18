Житель Башкирии пытался угнать машину, чтобы доехать до дома

СЕГОДНЯ 18:00 2019-02-18T18:00:11+03:00

У мужчины не было денег на такси, и он решил похитить чужой автомобиль

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На днях в полицию обратился 32-летний житель села Верхнеяркеево и сообщил, что кто-то пытался угнать его автомобиль, припаркованный во дворе: проник в салон и перерезал все провода.

Прибывшие на место происшествия полицейские быстро вычислили личность подозреваемого: им оказался 28-летний житель соседней деревни, который не стал отпираться и признался в содеянном. В ту ночь мужчина оказался в Верхнеяркеево, а на такси у него денег не было. Чтобы не идти несколько километров пешком, он не придумал ничего умнее, как забраться в салон незапертых «Жигулей». Там мужчина попытался напрямую соединить провода, чтобы завести автомобиль, но безуспешно.

- По факту попытки угона возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU