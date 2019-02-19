В Уфе полицейские задержали похитителей телевизоров
Сегодня ночью, 18 февраля, в полицию обратился управляющий магазина техники в Инорсе и сообщил, что из магазина похитили два дорогих телевизора.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что управляющий нанял на работу 37-летнего местного жителя, который делал ремонт в магазине и временно там проживал. В воскресенье он пригласил к себе трех приятелей, чтобы вместе распить алкоголь. Но собутыльники решили воспользоваться ситуацией и, угрожая бедолаге канцелярским ножом, вынесли из магазина два дорогостоящих телевизора.
- Подозреваемыми в ограблении оказались двое местных жителей 33-х и 35-ти лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемые задержаны, похищенная техника изъята.
ИСТОЧНИК KP.RU