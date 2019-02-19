В Уфе полицейские задержали похитителей телевизоров

СЕГОДНЯ 05:40 2019-02-19T05:40:33+03:00

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Сегодня ночью, 18 февраля, в полицию обратился управляющий магазина техники в Инорсе и сообщил, что из магазина похитили два дорогих телевизора.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что управляющий нанял на работу 37-летнего местного жителя, который делал ремонт в магазине и временно там проживал. В воскресенье он пригласил к себе трех приятелей, чтобы вместе распить алкоголь. Но собутыльники решили воспользоваться ситуацией и, угрожая бедолаге канцелярским ножом, вынесли из магазина два дорогостоящих телевизора.

- Подозреваемыми в ограблении оказались двое местных жителей 33-х и 35-ти лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемые задержаны, похищенная техника изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU