2019-02-18T13:19:07+03:00
Происшествия

В Башкирии обрушившаяся с крыши глыба льда разбила дорогой внедорожник

К счастью, внутри автомобиля никого не было [видео]
Яна Базекина
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Фото: группа "Жесть Стерлитамака"Фото: группа "Жесть Стерлитамака"
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Вчера днем, 17 февраля, в Стерлитамаке обрушившаяся с крыши ледяная глыба разбила дорогой внедорожник «Мицубиши Паджеро», припаркованный во дворе. Инцидент произошел возле дома №24 е по улице Кочеткова.

Очевидцы засняли последствия схода снега на видео и выложили в социальные сети. Автомобиль серьезно пострадал: снежная лавина сильно прогнула крышу внедорожника и выбила все стекла. Очевидно, что владельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт иномарки.

К счастью, внутри салона автомобиля никого не было, да и рядом в момент обрушения снега никто не проходил, иначе последствия были бы куда серьезнее. А вот комментаторы серьезно задумались: кто же будет теперь отвечать за разбитую машину, ведь очевидно, что, если бы крыши и козырьки регулярно очищали от наледи и сосулек, то подобных ситуаций можно было бы избежать.

Стоит отметить, что в начале недели власти Стерлитамака обратились к горожанам с просьбой сообщать о сосульках и снежных образованиях на крышах зданий по телефону 21-96-66.

В Башкирии автомобиль остался под снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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