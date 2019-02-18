В Башкирии обрушившаяся с крыши глыба льда разбила дорогой внедорожник
Вчера днем, 17 февраля, в Стерлитамаке обрушившаяся с крыши ледяная глыба разбила дорогой внедорожник «Мицубиши Паджеро», припаркованный во дворе. Инцидент произошел возле дома №24 е по улице Кочеткова.
Очевидцы засняли последствия схода снега на видео и выложили в социальные сети. Автомобиль серьезно пострадал: снежная лавина сильно прогнула крышу внедорожника и выбила все стекла. Очевидно, что владельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт иномарки.
К счастью, внутри салона автомобиля никого не было, да и рядом в момент обрушения снега никто не проходил, иначе последствия были бы куда серьезнее. А вот комментаторы серьезно задумались: кто же будет теперь отвечать за разбитую машину, ведь очевидно, что, если бы крыши и козырьки регулярно очищали от наледи и сосулек, то подобных ситуаций можно было бы избежать.
Стоит отметить, что в начале недели власти Стерлитамака обратились к горожанам с просьбой сообщать о сосульках и снежных образованиях на крышах зданий по телефону 21-96-66.
В Башкирии автомобиль остался под снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU