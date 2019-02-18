В Уфе разыскивают насильника с исцарапанным лицом, напавшего на молодую девушку

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-18T17:08:56+03:00

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В Уфе полиция разыскивает преступника, пытавшего изнасиловать 23-летнюю девушку. Как сообщает портал Proufu.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вчера, 17 февраля, незадолго до полуночи. Девушка возвращалась домой, когда на улице Пекинской, что в Черниковке, на нее напал неизвестный мужчина. Он повалил ее на землю и попытался изнасиловать, но жертва оказалась не из робкого десятка. Девушка исцарапала насильнику лицо и убежала. По факту покушения на изнасилование в полиции возбуждено уголовное дело.

Приметы нападавшего: примерно 35 лет, телосложение худощавое.

Особые приметы: на лице свежие царапины, шрам.

Был одет: короткая черная куртка, широкие черные штаны, черная шапка.

ИСТОЧНИК KP.RU