В Уфе разыскивают насильника с исцарапанным лицом, напавшего на молодую девушку
В Уфе полиция разыскивает преступника, пытавшего изнасиловать 23-летнюю девушку. Как сообщает портал Proufu.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вчера, 17 февраля, незадолго до полуночи. Девушка возвращалась домой, когда на улице Пекинской, что в Черниковке, на нее напал неизвестный мужчина. Он повалил ее на землю и попытался изнасиловать, но жертва оказалась не из робкого десятка. Девушка исцарапала насильнику лицо и убежала. По факту покушения на изнасилование в полиции возбуждено уголовное дело.
Приметы нападавшего: примерно 35 лет, телосложение худощавое.
Особые приметы: на лице свежие царапины, шрам.
Был одет: короткая черная куртка, широкие черные штаны, черная шапка.
ИСТОЧНИК KP.RU