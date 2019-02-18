Жители Башкирии собрали деньги для трехлетней уфимки, страдающей тяжелым неврологическим диагнозом

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-18T12:28:21+03:00

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Трехлетняя малышка из Уфы Алина Огарева с рождения страдает от множества серьезных диагнозов: органическое поражение центральной нервной системы, грубая задержка психо-речевого развития, ОНР 1 стадии и дизартрия. Родители девочки собирали деньги, чтобы отправиться в Пекин на реабилитацию, и обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии.

И чудо произошло. Как рассказала мама Алины в беседе с UfacityNews.ru, благодаря отзывчивым людям за короткий срок удалось собрать более 450 тысяч рублей. И 6 февраля девочка вместе с мамой вылетели в Пекин, где сейчас малышка проходит необходимое лечение: делают уколы, ставят капельницы, массажи и другие процедуры.

- Алина старается. Занятия идут одно за другим, уже чувствуется, что Алинка устала. На некоторых занятиях плачет, а на каких-то просто засыпает, – говорит Галия Огарева. – Я благодарю врачей и всех тех, кто откликнулся на нашу беду и помог закрыть сбор денег. Все до копейки пойдет на лечение доченьки.

ИСТОЧНИК KP.RU