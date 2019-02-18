2019-02-18T11:21:29+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят виновных во взрыве на нефтяном заводе, где погибли шесть человек

Предприятию был причинен крупный ущерб на сумму свыше 9 миллиардов рублей
Яна Базекина
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Пожар на нефтяном заводе вспыхнул в час ночиПожар на нефтяном заводе вспыхнул в час ночи
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Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника сектора отдела технического надзора, начальника установки «Гидрокрекинг», главного механика производственной площадки и двух инженеров «Башнефть-Уфанефтехим». Они обвиняются в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, в результате чего погибли шесть человек, еще двое серьезно пострадали. Самому предприятию был причинен ущерб свыше 9 миллиардов рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, виновники ЧП не позаботились о качественном ремонте коллекторов установки, а также не провели необходимую экспертизу промышленной безопасности объектов. Из-за халатности обвиняемых лиц в июле 2016 года на установке произошла утечка и взрыв газа, а потом мощный пожар.

- После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, что взрыв на заводе произошёл ещё до интеграции «Башнефти» в структуру "Роснефти".

ИСТОЧНИК KP.RU

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