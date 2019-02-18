В Уфе самолет при посадке смог выпустить стойку шасси

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-18T10:58:17+03:00

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В минувшую субботу, 16 февраля, в небе над Уфой произошло ЧП. Как сообщил председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов во время своего выступления на оперативном совещании в правительстве республики, инцидент произошел в 6:41 по местному времени.

Самолет Ил-76, следовавший из китайского города Шеньян с грузом и 9-ю членами экипажа на борту, во время посадки не смог выпустить заднюю правую стойку шасси. Однако благодаря своевременным мероприятиям неблагоприятных последствий удалось избежать: самолету удалось выпустить стоку шасси, после чего он благополучно приземлился в уфимском аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU