2019-02-18T10:09:50+03:00
Политика

Радий Хабиров извинился за скандальное заявление мэра Сибая

Врио главы Башкирии во всеуслышание попросил прощения у оскорбленного жителя Зауралья
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Во время оперативного совещания в башкирском правительстве Радий Хабиров вновь поднял вопрос об экологической ситуации в Сибае. Он заслушал краткий доклад мэра города Рустема Афзалова и вновь напомнил, что население о превышении ПДК по диоксиду серы нужно информировать вовремя.

Кроме того, врио главы республики в прямом эфире извинился за главу Сибая перед оскорбленным Афзаловым гражданином. Напомним, на прошлой неделе градоначальник столицы башкирского Зауралья позволил себе назвать организатора стихийного митинга «козлом» и «экскриментом».

- Вы совершили одну очень серьезную ошибку, - обратился Хабиров к Афзалову. – Я считаю, что оскорблять человека нельзя, ни при каких обстоятельствах. Никто, уважаемые коллеги, не имеет права оскорблять наших граждан, - обратился он уже к чиновникам и министрам.

Хабиров подчеркнул, что извинения мэра Сибая были невнятными и что на улице его бы «поучили» за это.

-Вместо вас я приношу извинения тем людям, кого вы имели в виду и считаю, что инцидент на этом завершен, - подытожил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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