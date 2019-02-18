Радий Хабиров объявил выговор министру ЖКХ Башкирии и дал ему последний шанс

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-18T11:21:47+03:00

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Сегодня, 18 февраля, в ходе оперативного совещания башкирского правительства, врио главы республики вновь обрушился с резкой критикой на своих подчиненных. Он буквально разгромил министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева и его команду за работу в сфере утилизации твердых коммунальных отходов. В качестве ключевого аргумента он заявил, что в «министерстве нет дееспособных сотрудников».

Шквал критики обрушился на ведомство Киреева после доклада члена общественной палаты республики Анатолия Дубовского. Он рассказал, что люди до сих пор не имеют представления о мусорной реформе и жалуются на капитальный ремонт.

- Что касается ТКО – это вопрос к министерству. Я у вас на коленях вымаливал и требовал от вас 70 (рублей за вывоз мусора, максимальная цена). А вы мне каждый раз то слева зайдете, то справа. Пока я не вижу больших вложений со стороны региональных операторов, - заявил Хабиров.

Сразу после этого, врио главы республики обрушился с гневной тирадой в адрес Михаила Киреева и его подчиненных.

-Ключевое министерство, наведите порядок! Ни разу в истории республики мы не вкладывали столько денег в это. И сделано это не для того, чтобы так безалаберно все профукивали! Текущая оценка вашей работы – неудовлетворительно. Даю вам последний шанс исправиться, - подчеркнул Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU