2019-02-18T10:04:05+03:00
Общество

«Скорая – не такси»: жительница Башкирии пожаловалась, что ее престарелую мать отказались везти в больницу

По словам женщины, пенсионерке не назначают необходимые анализы и обследования
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments3
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пожилая жительница села Месягутово долгое время не может получить медицинской помощи, хотя страдает от сильных болей. Об этом рассказала ее дочь Наталья Ц. в беседе с UfacityNews.ru.

Женщина пожаловалась, что ее 70-летней матери несколько раз требовалась медицинская помощь, но медики отказались везти пенсионерку в больницу, заявив, что скорая – не такси. Никаких обследований, анализов, лечения женщине также назначено не было.

Наталья Ц. несколько раз обращалась в администрацию больницы в Месягутово, где ее заверили, что пожилую маму обязательно госпитализируют. Жительница Башкирии решила перестраховаться и написала обращение в республиканский Минздрав, где ее запрос был принят в обработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии мужчина сорвался с балкона четвертого этажа
В Уфе самолет при посадке смог выпустить стойку шасси
В Башкирии осудят виновных во взрыве на нефтяном заводе, где погибли шесть человек
Радий Хабиров извинился за скандальное заявление мэра Сибая
Радий Хабиров объявил выговор министру ЖКХ Башкирии и дал ему последний шанс
Куда сходить в Уфе 18 февраля
«Наши города не должны быть чумазыми»: Радий Хабиров потребовал от чиновников готовиться к лету
«Если надо, по ночам работайте!»: Радий Хабиров разнес чиновников за плохую уборку снега
В Уфе фура потеряла управление и врезалась в припаркованные автомобили
В Уфе мужчина с ножом ограбил салон сотовой связи
В Башкирии водитель иномарки погиб в ДТП с бензовозом
В Уфе построят микрорайон на 43 тысячи жителей
В Уфе установят памятник Рудольфу Нурееву
МЧС предупреждает жителей Башкирии об обильных снегопадах
В Башкирии на покупку школьных автобусов выделят 123 миллиона рублей
В Уфе на ребенка упала лавина снега
В Уфе врачи спасли беременную женщину с инфарктом миокарда на 33 неделе
В Уфе на 79-м году жизни скончался народный артист Загир Валитов
Крыши уфимских домов очищают 292 человека
В Уфе появится новый микрорайон на 43 тысяч жителей
В Башкирии нашли сидящий на скамейке труп неизвестного человека
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Погода в Башкирии на завтра, 18 февраля
Музеи Башкирии проведут акцию «Рождение Республики: история в лицах»
Уфимец Олег Чегодаев обошел за три дня нацпарк «Башкирия» в одиночку
Высокопоставленных чиновников в Башкирии задержали за браконьерство
«Дети уже устали сидеть дома»: Сибай снова окутал густой смог, ПДК превышен в 12,5 раз
Куда сходить в Уфе 17 февраля