«Скорая – не такси»: жительница Башкирии пожаловалась, что ее престарелую мать отказались везти в больницу

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-18T10:04:05+03:00

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Пожилая жительница села Месягутово долгое время не может получить медицинской помощи, хотя страдает от сильных болей. Об этом рассказала ее дочь Наталья Ц. в беседе с UfacityNews.ru.

Женщина пожаловалась, что ее 70-летней матери несколько раз требовалась медицинская помощь, но медики отказались везти пенсионерку в больницу, заявив, что скорая – не такси. Никаких обследований, анализов, лечения женщине также назначено не было.

Наталья Ц. несколько раз обращалась в администрацию больницы в Месягутово, где ее заверили, что пожилую маму обязательно госпитализируют. Жительница Башкирии решила перестраховаться и написала обращение в республиканский Минздрав, где ее запрос был принят в обработку.

ИСТОЧНИК KP.RU