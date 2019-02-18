2019-02-18T09:03:47+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 18 февраля

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
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Борис Гребенщиков представит в "Огнях Уфы" юбилейную программу "Двери травы". Фото: Федор ФОМИЧЕВБорис Гребенщиков представит в "Огнях Уфы" юбилейную программу "Двери травы". Фото: Федор ФОМИЧЕВ
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НА КОНЦЕРТ

В РК "Огни Уфы" (ул. 50-летия Октября, 19) группы "Аквариум" дает большой концерт, посвященный 65-летнему юбилею легенды отечественной рок-музыки - Бориса Гребенщикова. Юбилейная программа названа по одной из старых песен БГ - "Двери травы", написанной еще в 70-х годах и год назад получившей новое звучание. Эту песню уфимские поклонники легендарного рокера обязательно услышат сегодня на концерте. А вот что еще войдет в сет-лист юбилейного концерта предугадать с точностью невозможно, ведь каждое выступление "Аквариума" очень сильно отличается от предыдущего - и зачастую решение исполнять или не исполнять ту или иную песню зависит исключительно от настроения БГ. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1500 - 3900 руб.

В ТЕАТР

В татарском театре "Нур" (ул. 50 лет СССР, 36) продолжаются гастроли Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Гости из Казани сегодня покажут одну из своих лучших постановок - драму Гаяза Исхака "И это жизнь?". (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 300 - 700 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября ,79) сегодня можно посмотреть два спектакля. На основной сцене покажут психологическую драму "Преступление и наказание" (12+) по одноименному роману Федора Достоевского, а на камерной - спектакль о любви в современном мире "Охота на акул" (16+)

Начало спектаклей в 19.00

Цена билетов: 250 - 350 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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