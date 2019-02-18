2019-02-18T12:18:08+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина сорвался с балкона четвертого этажа

С различными травмами пострадавшего увезли в больницу
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера днем, 17 февраля, жители дома №26 на улице Голикова в Стерлитамаке наблюдали необычную картину: полураздетый мужчина повис за перилами лоджии на четвертом этаже, а кто-то из квартиры пытается его втащить обратно.

Как видно из видео, в какой-то момент мужчине практически удается подтянуться на перилах, но потом он выскальзывает из свитера и летит вниз, сильно ударившись ногой об козырек нижнего балкона. Самое удивительное, что никто не подоспел к несчастному на помощь: кто-то снимал видео, кто-то безучастно наблюдал со стороны за происходящим. Наконец, кто-то додумался вызвать скорую помощь, и пострадавшего отвезли в больницу. Его состояние сейчас выясняется.

Упал мужчина с балкона в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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