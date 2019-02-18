В Башкирии мужчина сорвался с балкона четвертого этажа
Вчера днем, 17 февраля, жители дома №26 на улице Голикова в Стерлитамаке наблюдали необычную картину: полураздетый мужчина повис за перилами лоджии на четвертом этаже, а кто-то из квартиры пытается его втащить обратно.
Как видно из видео, в какой-то момент мужчине практически удается подтянуться на перилах, но потом он выскальзывает из свитера и летит вниз, сильно ударившись ногой об козырек нижнего балкона. Самое удивительное, что никто не подоспел к несчастному на помощь: кто-то снимал видео, кто-то безучастно наблюдал со стороны за происходящим. Наконец, кто-то додумался вызвать скорую помощь, и пострадавшего отвезли в больницу. Его состояние сейчас выясняется.
Упал мужчина с балкона в Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU