2019-02-18T09:06:26+03:00
Политика

«Наши города не должны быть чумазыми»: Радий Хабиров потребовал от чиновников готовиться к лету

Он заявил, что нужно покупать спецтехнику уже сейчас
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве Радий Хабиров вновь обратил внимание на закупку специальной техники для уборки городских улиц в летнее время.

-Не заставляйте меня заниматься такими нюансами, это отнимает мое время, - обратился он к членам правительства. – Я давал поручение еще до нового года, давал поручение всем главам администраций. Чтобы летом наши чумазые города, дороги и улицы, таковыми не были. Единственное средство от этого – покупайте пылесосы и поливочные машины.

По словам Хабирова, в республиканском бюджете на эти цели деньги есть.

-Только чтобы не получилось, что в апреле у нас снег сойдет, а в мае быль летать будет, а вы будете разводить руками, что техники нет. Этого я точно не прощу, - заявил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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