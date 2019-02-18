«Если надо, по ночам работайте!»: Радий Хабиров разнес чиновников за плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-18T08:31:47+03:00

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Сегодня, 18 февраля, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве Радий Хабиров вновь обрушился с резкой критикой на местных чиновников. Виной всему плохая работа муниципалитетов по очистке дорог и дворов от снега. Он обратился ко всем главам городов и районов с требованием усилить работу в этом направлении. Особое внимание он заострил на Уфе.

-В Уфе у нас какая-то «обожженная» история с уборкой снега. Города у нас не находится в снежном плену, конечно. Снег идет и идет, ничего страшного. Если надо, по ночам работайте. Понятно, что эта зима для вашей команды пробная, - сказал Хабиров, обращаясь к Ульфату Мустафину. – Но люди живут сейчас, поэтому я вас прошу не расслабляться. У нас впереди еще март снежный, у нас февраль всегда снежный, поэтому работайте.

ИСТОЧНИК KP.RU