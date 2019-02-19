Расследование убийства уфимского топ-менеджера УМПО возьмет на контроль Генпрокуратура

СЕГОДНЯ 06:18 2019-02-19T06:18:41+03:00

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Генпрокуратура РФ взяла под особый контроль расследование уголовного дела по убийству топ-менеджера УМПО Юрия Яшина, совершенное в июле прошлого года. В надзорном ведомстве решили, что следователи не рассмотрели все версии совершенного преступления – мотивов могло быть гораздо больше.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», в качестве основной версии следователи рассматривали версию заказного убийства: якобы у Яшина был серьезный конфликт со своим непосредственным начальником. Однако сторона защиты Сергея Евстафьева нашла доказательства, что исполнитель убийства Федор Токарев уже очень давно следил за домом Яшина и даже установил в его подъезде камеру слежения. Таким образом, Токарев и его подельники шли именно на ограбление, а не заказное убийство, но их план провалился. В расследовании уголовного дела было множество несостыковок, но следователи не рассматривали их, придерживаясь основной версии.

ИСТОЧНИК KP.RU