В Уфе фура потеряла управление и врезалась в припаркованные автомобили

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-18T08:20:52+03:00

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Необычное ДТП с участием фуры произошло в Уфе еще в ночь на 14 февраля. Напротив входа в мечеть «Ляля Тюльпан» многотонная фура, видимо, сошедшая с ручника и потерявшая управление, медленно покатилась, собирая припаркованные вдоль обочины легковые автомобили. Видеозапись инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях: на нем видно, как грузовик зацепил минимум три «легковушки».

- Отставил фуру без присмотра, а она прогуляться решила, - иронизируют комментаторы в социальных сетях.

Официального комментария от республиканской Госавтоинспекции пока не поступало, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU