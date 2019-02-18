В Уфе фура потеряла управление и врезалась в припаркованные автомобили
ДТП произошло возле мечети «Ляля Тюльпан»
Фото: соцсети
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Необычное ДТП с участием фуры произошло в Уфе еще в ночь на 14 февраля. Напротив входа в мечеть «Ляля Тюльпан» многотонная фура, видимо, сошедшая с ручника и потерявшая управление, медленно покатилась, собирая припаркованные вдоль обочины легковые автомобили. Видеозапись инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях: на нем видно, как грузовик зацепил минимум три «легковушки».
- Отставил фуру без присмотра, а она прогуляться решила, - иронизируют комментаторы в социальных сетях.
Официального комментария от республиканской Госавтоинспекции пока не поступало, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU