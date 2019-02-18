2019-02-18T07:02:05+03:00
Общество

В Уфе построят микрорайон на 43 тысячи жителей

Появится он в Деме
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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В Демском районе Уфы собираются возвести новый микрорайон площадью 236 гектаров.

В мэрии города рассказали, что он будет соседствовать с кварталом Дема-8 и займет территорию от велодорожки до озера Карьерное. Саму дорожку для велосипедистов придётся перенести. Она будет начинаться с улицы Исследовательской и дойдет до старицы Белой в микрорайоне Романовка.

Работы по отсыпке трассы уже ведутся. Грунт для нее будут брать близ озера, паралелльно строя канал длиной более двух километров. В будущем по нему можно будет сплавляться на лодках.

Планируется, что в новостройках смогут разместиться 43 тысячи жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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