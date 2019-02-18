2019-02-18T06:33:04+03:00
Общество

В Уфе установят памятник Рудольфу Нурееву

Его разместят возле Театра оперы и балета
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе определили место для памятника знаменитому танцовщику Рудольфу Нурееву. Его установят на аллее возле Башкирского театра оперы и балета.

Когда памятник займет свое место, вопрос открытый. По словам авторов, сроки реализации идеи и заказчик пока не определены.

Как сообщает издание «Аргументы и факты», скульптура высотой 2,5 метра будет размещаться на гранитном постаменте площадью 1,6 на 1,6 метра и высотой в метр.

Звезду мирового балета изобразят в камне скульптор Владимир Лобанов и архитектор Леонид Дубинский. Их эскиз Минкультуры Башкирии признал лучшим еще в конце 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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