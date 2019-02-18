2019-02-18T07:52:28+03:00
Происшествия

В Уфе мужчина с ножом ограбил салон сотовой связи

Налетчик забрал полмиллиона рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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Салон сотовой связи в Уфе подвергся на днях дерзкому ограблению. Неизвестный в медицинской маске ворвался в магазин с ножом и под угрозой расправы забрал всю выручку – полмиллиона рублей. 32-летняя продавщица, оправившись от стресса, сообщила о преступлении в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели салон и установили личность нападавшего. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, 39-летний налетчик ранее уже наведывался в этот магазин. Он хотел купить в кредит дорогой смартфон, но получил отказ. Раздосадованный горожанин отомстил, вернувшись с холодным оружием и в маске.

Когда мужчину задержали, он признался в ограблении. Часть похищенного полиции удалось изъять, самого грабителя пока поместили под арест.

По факту разбойного нападения завели дело по статье 162 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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