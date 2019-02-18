МЧС предупреждает жителей Башкирии об обильных снегопадах
Погодные условия будут далеки от идеальных
Фото: Рустем АХУНОВ
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Первый рабочий день новой недели «порадует» жителей Башкирии обильными осадками. Как сообщает МЧС по региону, 18 февраля в городах и районах республики ожидается мокрый снег. На юге Башкирии снегопад обещает быть особенно сильным.
Провода и деревья в такую погоду представляют особую опасность, так как могут рухнуть под тяжестью снега. На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.
Спасатели рекомендуют всем, кто планирует поездки на авто на дальние расстояния, убедиться в технической исправности машины. В сложных погодных условиях поломки в пути представляют серьезный риск.
ИСТОЧНИК KP.RU