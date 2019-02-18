МЧС предупреждает жителей Башкирии об обильных снегопадах

СЕГОДНЯ 06:12 2019-02-18T06:12:52+03:00

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Первый рабочий день новой недели «порадует» жителей Башкирии обильными осадками. Как сообщает МЧС по региону, 18 февраля в городах и районах республики ожидается мокрый снег. На юге Башкирии снегопад обещает быть особенно сильным.

Провода и деревья в такую погоду представляют особую опасность, так как могут рухнуть под тяжестью снега. На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.

Спасатели рекомендуют всем, кто планирует поездки на авто на дальние расстояния, убедиться в технической исправности машины. В сложных погодных условиях поломки в пути представляют серьезный риск.

ИСТОЧНИК KP.RU