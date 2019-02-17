В Башкирии на покупку школьных автобусов выделят 123 миллиона рублей
Министерство образования Башкирии 11 марта на аукционе выберет поставщика 59 автобусов для школьников. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Все автобусы малого класса должны быть желтого цвета, 2019-го года выпуска. В салоне машины должно быть 20 посадочных мест и одно взрослое для учителя. Сиденья должны быть мягкие, раздельные, с подлокотниками и ремнями безопасности.
По предварительным данным, на эти нужды выделят 123,6 млн рублей. 8 из них будут курсировать в столице, остальные разъедутся по районам и городам.
Отметим, что на каждый автобус будет действовать гарантия не менее двух лет или пробег около 60 тыс. км.
ИСТОЧНИК KP.RU