В Башкирии на покупку школьных автобусов выделят 123 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-17T19:37:13+03:00

Все они будут желтого цвета

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Министерство образования Башкирии 11 марта на аукционе выберет поставщика 59 автобусов для школьников. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Все автобусы малого класса должны быть желтого цвета, 2019-го года выпуска. В салоне машины должно быть 20 посадочных мест и одно взрослое для учителя. Сиденья должны быть мягкие, раздельные, с подлокотниками и ремнями безопасности.

По предварительным данным, на эти нужды выделят 123,6 млн рублей. 8 из них будут курсировать в столице, остальные разъедутся по районам и городам.

Отметим, что на каждый автобус будет действовать гарантия не менее двух лет или пробег около 60 тыс. км.

ИСТОЧНИК KP.RU