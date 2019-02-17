В Уфе на ребенка упала лавина снега

СЕГОДНЯ 18:51 2019-02-17T18:51:30+03:00

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В связи с околонулевой температурой в Уфе участились случаи схода снега с крыш. Только сегодня, 17 февраля, зафиксировано 12 случаев падения снега и наледи, сообщае Управление гражданской защиты.

В двух случаях снежная лавина повредила автомобили. В Октябрьском районе сугроб «раздавил» «Киа Рио», в Советском - «Фольцваген». Отметим, что на доме имелась предупредительная надпись.

В Черниковке снег с крыши упал на ребенка. К счастью, второклассник не получил серьезных травм и после оказания медпомощи его отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU