В Уфе врачи спасли беременную женщину с инфарктом миокарда на 33 неделе

СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-17T17:56:26+03:00

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В столице Башкирии хирурги Республиканского кардиологического диспансера провели серьезную операцию и спасли женщину, у которой на 33-34 неделе беременности произошел инфаркт миокарда.

У будущей мамы резко появились боли за грудиной. Женщина тянула до последнего и в кардиоцентр поступила уже в тяжелом состоянии. Ей провели операцию кесарево сечение, и она родила малыша весом 2400 гр в стенах кардиоцентра.

После этого уфимке сделали коронарную ангиографию, и организм молодой женщины быстро восстановился, сообщает ИА «Башинформ».

В клинике рассказали, что это первый подобный случай в истории кардиологического центра

- Инфаркт миокарда встречается у беременных крайне редко, от 3 до 6 случаев на 100 тысяч беременностей. Причины могут быть разные, в том числе, атеросклероз, тромбоз коронарных артерий. Заболевание может развиваться и у относительно здоровых женщин, когда спазм артерий или их тромбирование развиваются на фоне неизвестных факторов, что и произошло в данном случае, - прокомментировала главврач Ирина Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU