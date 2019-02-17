Крыши уфимских домов очищают 292 человека

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-17T16:55:51+03:00

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В столице Башкирии установилась околонулевая погода, которая способствует утяжелению слежавшегося снега, что грозит опасностью схода наледи с крыш.

В администрации города сообщили, что сейчас на очистку крыш вышли 75 бригад кровельщиков – 292 человека, также привлечены девять автовышек. Некоторые дома очищаются по несколько раз.

В мэрии напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности, просят быть осторожными и внимательными, когда проходите рядом с жилыми домами, не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда, и не позволяйте находиться в таких местах детям.

ИСТОЧНИК KP.RU