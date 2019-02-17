2019-02-17T13:36:56+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра достигнут 18 м/с
Эльвина АПАРИНА
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В регионе снова ухудшается погода. Так, на завтра, 18 февраля, в МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, порывы ураганного ветра достигнут 18 м/с. На отдельных участках автодорог ожидаются снежные накаты, гололедица, а также ухудшение видимости до 500 метров и менее. Также в некоторых районах пройдут снегопады.

В связи с этим спасатели не рекомендуют выезжать за пределы Башкирии без острой необходимости.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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