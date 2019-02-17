В Башкирии нашли сидящий на скамейке труп неизвестного человека
Полиция просит помочь установить личность мужчины
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В Стерлитамаке на улице Худайбердина вчера, 16 февраля, обнаружили тело мужчины. Неизвестный умер, сидя на скамейке во дворе. Его личность все еще не установлена.
Приметы: худощавый, лицо овальное, волосы седые, брови дугообразные, нос прямой, глаза карие, губы толстые, подбородок прямой.
На вид 70-75лет, рост 170 см.
Умерший был одет в коричневую дублёнку, чёрные брюки, чёрные сапоги, черную меховую шапку.
Если вы знаете о личности данного мужчины, просим сообщить в полицию по телефонам 8(3473)20-45-31 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU