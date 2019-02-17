В Башкирии нашли сидящий на скамейке труп неизвестного человека

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-17T14:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стерлитамаке на улице Худайбердина вчера, 16 февраля, обнаружили тело мужчины. Неизвестный умер, сидя на скамейке во дворе. Его личность все еще не установлена.

Приметы: худощавый, лицо овальное, волосы седые, брови дугообразные, нос прямой, глаза карие, губы толстые, подбородок прямой.

На вид 70-75лет, рост 170 см.

Умерший был одет в коричневую дублёнку, чёрные брюки, чёрные сапоги, черную меховую шапку.

Если вы знаете о личности данного мужчины, просим сообщить в полицию по телефонам 8(3473)20-45-31 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU