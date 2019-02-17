В Уфе появится новый микрорайон на 43 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-17T16:15:43+03:00

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В Демском районе столицы Башкирии построят новый микрорайон на площади 236 гектаров за кварталом «Дема 8». Назовут его «Дема-10», в нем планируется разместить 43 тысячи человек.

Новая дорога для велосипедных и пеших прогулок, протяженностью около трех километров, возьмет начало от микрорайона «Дема-8» (ул. Исследовательская) и протянется до микрорайона Романовка (старица реки Белой). К отсыпке дорожки строители приступили в прошлом году, работы продолжаются по сей день.

- Грунт для строительства объектов будут брать недалеко от озера, а на месте освоения грунта в будущем появится судоходный канал длиной в 2222 метра – по нему можно будет совершать прогулки на лодке, - прокомментировали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU