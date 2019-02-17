2019-02-17T13:16:29+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 18 февраля

Спасатели предупредили об ухудшении видимости
Эльвина АПАРИНА
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 18 февраля. В регионе снова будет идти снег, слабая метель, на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Температура воздуха ночью составит -7,-12 градусов, а днем -2,-7.

В МЧС по Башкирии также предупредили об ухудшении видимости, ночью и утром местами ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.

В Уфе, в свою очередь, тоже ожидается снегопад. Ночью столбик термометра покажет -7 градусов, а днем воздух прогреется до -3.

Такой характер погоды сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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