Погода в Башкирии на завтра, 18 февраля
Спасатели предупредили об ухудшении видимости
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 18 февраля. В регионе снова будет идти снег, слабая метель, на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.
Температура воздуха ночью составит -7,-12 градусов, а днем -2,-7.
В МЧС по Башкирии также предупредили об ухудшении видимости, ночью и утром местами ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.
В Уфе, в свою очередь, тоже ожидается снегопад. Ночью столбик термометра покажет -7 градусов, а днем воздух прогреется до -3.
Такой характер погоды сохранится до конца недели.
ИСТОЧНИК KP.RU