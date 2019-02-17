Музеи Башкирии проведут акцию «Рождение Республики: история в лицах»
Она приурочена к 100-летию региона
.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В государственных и муниципальных музеях Башкирии в марте и октябре пройдет акция «Рождение Республики: история в лицах», посвящённая 100-летию образования республики.
Музеи познакомят жителей региона с его историей, выдающимися личностями, которые стояли у истоков Башкиирской автономии, обычаями.
В них будут созданы новые тематические выставки, которые будут работать с марта по октябрь 2019 года.
- Акция направлена на гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи, приобщение к истории и культуре Башкирии и родного края, - отмечают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU