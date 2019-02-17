«Дети уже устали сидеть дома»: Сибай снова окутал густой смог, ПДК превышен в 12,5 раз

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-17T10:13:45+03:00

Местные жители были уверены, что все идет на улучшение

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Стало известно об экологическом состоянии Сибая. Так, на сегодня, 17 февраля, превышение ПДК по диоксиду серы зафиксировано по улице 8 марта – в 12,4 раза. В остальных районах города поменьше – 6, 7, 11. Фотографии ненавистного смога люди выкладывают в социальные сети в группу "Сибай, дыши", где информация обновляется каждый час.

Горожане сокрушаются – снова сидеть дома, не открывать окна. Также сибайцы заметили, что ситуация всегда обостряется ближе к выходным.

- Еще вчера в городе было, чем дышать. Думали, ну все, победа. А сегодня снова. Дети уже устали сидеть дома. Помогите же нам! – пишет местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU