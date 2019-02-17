Высокопоставленных чиновников в Башкирии задержали за браконьерство

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-17T11:02:06+03:00

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13 февраля в Благоварском районе Башкирии задержали группу мужчин, которые занимались незаконной охотой. Позже выяснилось, что все они не простые люди, среди них полицейский и депутаты райсовета. Браконьеры, катаясь на снегоходе по лесу, добыли трех косуль и четырех зайцев.

- Обнаружены скрытые улики данного преступления. Вся продукция в спешке была сброшена на месте преступления, - сообщили в Ассоциации охотников и рыболовов РБ.

В МВД отметили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

- Сейчас полиция устанавливает обстоятельства противоправного деяния. В отношении сотрудника проводится служебная проверка. Если его вина будет установлена, он будет привлечен к установленной законом ответственности, - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU